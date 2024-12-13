На Івано-Франківщині працювала ППО, зафіксоване падіння уламків – Марцінків

Біля Івано-Франківська, в одному із сіл громади, працювала ППО, є падіння уламків ворожого снаряду. Обійшлося без постраждалих. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє Укрінформ.

"Працювало ППО! Є уламки в одному селі громади. Постраждалих немає!" , - зазначив Марцінків.

Раніше Повітряні сили повідомляли про рух ракет в напрямку Івано-Франківщини. Медіа писали про вибухи в регіоні.

Нагадаємо, вранці 13 грудня російська армія розпочала масовану ракетну атаку по Україні, зокрема, під ударом енергетична інфраструктура.