Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено будинки, гімназію та ферму

Російські загарбники атакували Чернігівську область ударними дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, гімназія, ферма, загинули 11 корів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.

"Ворог атакував ударними дронами населені пункти в трьох районах Чернігівщини".

За його словами, у Чернігівському районі пошкоджені 2 приватні будинки.

У Прилуцькому районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.

А в Ніжинському районі через атаку дронів пошкоджена ферма, загинули 11 корів.