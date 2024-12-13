У Південній Кореї розглядають можливість арешту президента

Поліція Південної Кореї розглядає можливість подання запиту на ордер на арешт президента Юн Сок Йоля та проведення обшуку в його резиденції в межах розслідування щодо невдалої спроби запровадити у країні воєнний стан. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

Представник спеціальної слідчої групи Національного офісу розслідувань, коментуючи журналістам можливість запиту ордера на арешт Юна, який має статус підозрюваного, сказав, що це питання "розглядається у відомстві".

За його словами, правоохоронці також розглядають можливість проведення обшуку в помешканні Юна, запиту на вилучення записів його комунікацій або виклику його на допит.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження воєнного стану. Рішення було ухвалено після того, як опозиційна «Демократична партія» в парламентському Комітеті з питань бюджету швидко схвалила скорочений проєкт бюджету та подала постанови про імпічмент керівника Рахункової палати та головного прокурора.

Національні збори (парламент) Південної Кореї проголосували за резолюцію із вимогою скасувати воєнний стан. Юн скасував його.

Прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти президента Юна за підозрою у державній зраді.

Південнокорейська опозиція планує нове голосування за імпічмент президента 14 грудня.

Центральний окружний суд Сеула за клопотанням прокуратури в середу видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за звинуваченням у причетності до спроби конституційного перевороту минулого тижня. Ексміністр став першим офіційно заарештованим у цій справі.