Росіяни атакували енергетичні об'єкти Львівщини – ОВА
Російські війська зранку 13 грудня атакували енергетичні об'єкти у Львівській області. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має. Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії", – йдеться у повідомленні.
Він додав, що деталі оприлюднять згодом.
Нагадаємо, вранці 13 грудня російська армія розпочала масовану ракетну атаку по Україні, зокрема, під ударом енергетична інфраструктура.