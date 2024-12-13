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Росіяни атакували енергетичні об'єкти Львівщини – ОВА

Росіяни атакували енергетичні об'єкти Львівщини – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Російські війська зранку 13 грудня атакували енергетичні об'єкти у Львівській області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має. Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що деталі оприлюднять згодом.

Нагадаємо, вранці 13 грудня російська армія розпочала масовану ракетну атаку по Україні, зокрема, під ударом енергетична інфраструктура.

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