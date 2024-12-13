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Зеленський: РФ запустила по Україні понад 90 ракет та 200 безпілотників

Зеленський: РФ запустила по Україні понад 90 ракет та 200 безпілотників
Фото: prezident.gov.ua

Під час ранкової повітряної атаки РФ застосувала 93 ракети та майже 200 безпілотників. ППО збила 81 ракету, зокрема 11 вдалося знищити за допомогою літаків F-16.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Зокрема росіяни застосували одну північнокорейську ракету.

Він додав, що це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

"Це такий "мирний" план Путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", – зазначив він.

Зеленський вкотре закликав надати Україні більше систем ППО.

"Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає", – додав президент.

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