Зеленський: РФ запустила по Україні понад 90 ракет та 200 безпілотників

Під час ранкової повітряної атаки РФ застосувала 93 ракети та майже 200 безпілотників. ППО збила 81 ракету, зокрема 11 вдалося знищити за допомогою літаків F-16.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Зокрема росіяни застосували одну північнокорейську ракету.

Він додав, що це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

"Це такий "мирний" план Путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор" , – зазначив він.

Зеленський вкотре закликав надати Україні більше систем ППО.