Через масований російський обстріл пошкоджені теплоелектростанції ДТЕК

Вранці 13 грудня Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях компанії Групи ДТЕК, повідомляє Укрінформ.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання" , - йдеться у повідомленні компанії.

Постраждалих серед працівників станцій, за попередньою інформацією, немає. Зазначається, що цьогоріч це вже 12-та атака на генеруючі об'єкти Групи ДТЕК.

Нагадаємо, вранці 13 грудня по всій Україні енергосистема була під масованим російським ударом. Через атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключень світла на 13 грудня.