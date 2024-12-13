У Києві перейменували ще 12 міських об'єктів: список

У Києві перейменували ще 12 міських об'єктів, серед яких вулиці, сквери та парк. Сім із них отримали нові назви в рамках дерусифікації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У Києві перейменували ще 12 міських об’єктів у рамках дерусифікації та декомунізації

12 грудня на пленарному засіданні Київради депутати більшістю голосів ухвалили рішення про зміну назв ще 12 об’єктів міського підпорядкування. Сім із них були перейменовані в рамках процесу дерусифікації та декомунізації, п’ять - на загальних підставах.

Як зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, це важливий крок у звільненні Києва від радянської та імперської спадщини.

Список перейменованих об’єктів

Солом’янський район

вул. Пржевальського – вул. Андрія Норова;

сквер у межах вул. Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка - сквер Андрія Жованика.

Шевченківський район

вул. Лермонтовська - вул. Володимира Турця.

Деснянський район

вул. Ушицька - вул. Дмитра Захарчука;

вул. Електротехнічна - вул. Героїв Енергетиків;

вул. Пушкіна - вул. Соні Делоне.

Дарницький район

вул. Крилова - вул. Наталії Кобринської;

парк "Таращанець" - парк "Кримський".

Подільський район

сквер на вул. Мостицькій - сквер Сергія Васильчука.

Святошинський район

вул. Мельниченка - вул. Тараса Бульби-Боровця;

вул. Олександра Блока - вул. Майка Йогансена.

Голосіївський район

провулок між вул. Васильківською та вул. Юлії Здановської – провулок Любомира Бордуна.

Нагадаємо, що у Києві нові назви отримають 13 міських об’єктів, серед яких вулиці, парки, сквери, площі, провулки.

Крім того, політична партія "УДАР Віталія Кличка" ініціює перейменування вулиць тимчасово окупованих міст на честь загиблих захисників України.