Ексінформатор ФБР визнав, що збрехав про $5 млн хабаря Байденам від української компанії

Колишній інформатор Федерального бюро розслідувань Александр Смірнов пішов на угоду з обвинуваченням, яке інкримінувало йому неправдиві свідчення про нібито ділову активність сімʼї Байденів в Україні. Про це йдеться у повідомленні ABC News, повідомляє Європейська правда.

Смирнова в лютому 2024 року звинуватили у брехні куратору з ФБР через фабрикацію історії про отримання Байденом і його сином Гантером хабара в 5 мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.

Чоловік мав постати перед судом у грудні, але спецпрокурор Девід Вайс, який веде справу, інкримінував йому ще ухилення від сплати податків на суму понад 2 мільйони доларів з доходу за 2020-2022 роки.

Згідно з угодою про визнання вини, Смирнов погодився визнати один із пунктів першого обвинувачення у брехні про Байденів і три пункти обвинувачення щодо несплати податків.

Натомість обвинувачення рекомендуватиме суду призначити Смирнову покарання у вигляді чотирьох-шести років ув'язнення та понад $675 тисяч штрафу для відшкодування збитків.

Суддя, який веде справу Смирнова, ще має прийняти угоду про визнання провини, а також має повноваження призначити йому будь-яке інше покарання, яке вважатиме за потрібне, пише ABC News.

Свідчення колишнього інформатора ФБР використовувались республіканцями в Палаті представників як свідчення корупції Байдена, на основі якого вони ініціювали оголошення йому імпічменту.

Звіт із розслідуванням про імпічмент був опублікований у серпні 2024 року, але до голосування за нього в Палаті – що й знаменувало б оголошення імпічменту Байдену – так і не дійшло.