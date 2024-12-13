Масштабний російський удар по Україні: що відомо про наслідки атаки

РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по енергетиці України, запустивши крилаті ракети, балістику та дрони. В західних регіонах є влучання, по всій Україні посилюють графіки відключень світла, повідомляє РБК-Україна.

Сайт зібрав все, що відомо про наслідки масованої атаки на цю мить.

Головне станом на зараз:

Попередньо, РФ випустила 93 ракети, з них вдалося збити 81. Також ворог залучив майже 200 безпілотників.

Це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

У ДТЕК повідомили, що росіяни масовано вдарили по ТЕС, серйозно пошкодивши обладнання.

Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Є влучання.

У Львівській області атаковані об'єкти енергетики. Будуть зміни в графіках відключень світла.

За результатами ракетної атаки у Тернопільській області є негативні наслідки, повідомили в ОВА.

Світло та вода зникли в деяких районах Одеси.

"Укренерго" попередило про посилення графіків відключень світла по всій Україні.

Удар по енергетиці: яка ситуація зі світлом

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, під масованим ударом була енергетика по всій Україні.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження" , - повідомляв він під час ракетної атаки.

Тим часом генеральний директор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко пояснив, що через ракетну атаку РФ "Укренерго" розпорядилася відключати 3 з 6 черг споживачів. Це означає, що відключати світло одночасно будуть половині споживачів по Україні.

За інформацією ДТЕК, Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях компанії, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

"Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже 12-та масована атака на українську енергетику і 9-та масована атака на енергетичні підприємства компанії" , - зауважили в компанії.

Наслідки по регіонах

Одеса

В Одесі під час атаки лунали сильні вибухи, розповів мер міста Геннадій Труханов. Місцеві ЗМІ повідомили, що в деяких районах одесити повідомили про відсутність води та світла.

Львівська область

У Львівській області під удар потрапили об'єкти енергетики. Інформації про постраждалих наразі не має. Однак місцева влада попередила, що через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Додамо, що під час атаки Повітряні сили повідомляли про загрози ударів зокрема по Стрию, де розміщені стратегічні газові підземні сховища.

Івано-Франківська область

В регіоні працювали сили ППО. За словами мера Івано-Франківська, уламки впали в одному селі громади. Постраждалих немає. Також в обласному центрі через високий рівень ракетної небезпеки вранці призупиняли роботу комунального транспорту.

Як заявила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.

"На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом - об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання, без постраждалих. По області працювали сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки" , - написала Онищук.

Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, прикарпатці нарахували 13 вибухів в напрямку Бурштина. Там знаходиться Бурштинська ТЕС, яка є найбільшою на заході України тепловою електростанцією. Вона під'єднана до європейської енергосистеми й забезпечує електроенергією частину Європи.

Тернопільська область

За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки у Тернопільській області, інформують в ОВА. Жертв немає. Втім, критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Кіровоградська область

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про збитий безпілотник в регіоні. Зафіксовано незначні пошкодження на території приватного домоволодіння в Новоархангельську.

Чим атакували росіяни

Для комбінованого удару ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, з яких запустив крилаті ракети, а також балістику, "Калібри" з Чорного моря і "Кинджали" з Міг-31К, "Шахеди".

За словами президента Володимира Зеленського, всього було 93 ракети (зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета) та майже 200 безпілотників.

"Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці" , - зазначив президент.

Як реагує влада та світ

Глава держави закликав світ до масової реакції.

"Це такий "мирний" план Путіна - знищити все. Це так він хоче "переговорів" - тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ні в далекобійності, ні в купівлі необхідних компонентів для ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити у безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар - масова реакція. Тільки так зупиняється терор" , - додав Зеленський.

На російську ракетну атаку по Україні 13 грудня відреагувала посол США Бріджит Брінк. За її словами, ворог атакував не тільки енергосистему, а й транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні.

"Починаючи з 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні" , - йдеться в заяві дипломатки.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив РФ у намаганні залишити мільйони людей без світла й тепла.

"Закликаю кожного підтримувати один одного і бути готовими до тимчасових труднощів. Разом ми здолаємо все! А міжнародних партнерів прошу посилити тиск на агресора: нові санкції і підтримка енергетичного сектору України - це найкраща відповідь на російські атаки" , - акцентував Лубінець.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга вкотре закликав союзників терміново надати Україні 20 систем протиповітряної оборони NASAMS, HAWK або IRIS-T.

"Росія прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я знову закликаю терміново доставити 20 систем ППО NASAMS, HAWK або IRIS-T" , - написав міністр у мережі Х.

Нагадаємо, що від учора, протягом ночі та на ранок окупанти також атакували Україну й дронами "Шахед". Один з дронів-камікадзе влучив по багатоповерхівці у Харкові. Також повідомлялося про падіння уламків в центрі Києва.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви Міненерго, ДТЕК, голів обласних військових адміністрацій, мерів, омбудсмена, президента Володимира Зеленського, МЗС, посла США в Україні Бріджит Брінк тощо.