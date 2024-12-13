WSJ: Радники Трампа обговорюють можливість превентивних ударів по Ірану

Радники у команді обраного президента США Дональда Трампа зважують варіанти запобігання створенню ядерної зброї Іраном, включаючи можливість превентивних авіаударів. Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що варіант ударів по ядерних об’єктах Ірану на сьогодні більш серйозно розглядається деякими членами його перехідної команди, які також зважують падіння режиму сирійського президента Башара Асада, майбутнє військ США та знищення Ізраїлем іранських проксі-угруповань "Хезболли" та "ХАМАСу".

У команді перехідного періоду Трампа заявили, що послаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття щодо ядерної роботи Тегерана, яка активно розвивається, спричинили активізацію делікатних внутрішніх дискусій.

Однак усі обговорення цього питання залишаються на ранніх стадіях.

За словами співрозмовників, під час останніх дзвінків Трампа прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, перший сказав, що він "стурбований "ядерним проривом" Ірану під час його майбутнього правління".

При цьому обраний президент США хоче мати плани щодо Ірану, які не призведуть до розпалювання нової війни, зокрема тієї, яка може призвести до залучення американської армії.

Зазначається, що нині в Ірані достатньо високозбагаченого урану для створення чотирьох ядерних бомб, що робить його єдиною країною, що не володіє ядерною зброєю, але яка виробляє 60% збагаченого урану. Щоб перетворити цей запас ядерного палива на зброю, знадобиться лише кілька днів.