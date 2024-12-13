В Україні на кілька днів призупинять оформлення паспортів
Через планові технічні роботи, під час яких потрібно перевірити обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), оформлення та видача паспортних документів будуть тимчасово недоступні. Про це йдеться у повідомленні ДП "Документ", повідомляє Дзеркало тижня.
Призупинення роботи триватиме кілька днів - з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року. Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, цього року - з 7 жовтня - змінилася вартість послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України. Зокрема відтепер оформити паспортні документи громадянина України за тарифом "Стандарт" коштує 650 грн.