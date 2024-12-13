Масована атака Росії: ППО збила 81 ракету та 80 безпілотників
Російські війська здійснили комбінований повітряний напад ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 81 ракету та 80 безпілотників. Ще 105 дронів не досягнули цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня 2024 року війська РФ застосували 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.
Зокрема:
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська область та окупований Крим;
- 1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська область;
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська область.;
- 24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
- 7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська обл.;
- 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над окупованою Луганською областю;
- 193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово (РФ).
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали винищувачі F-16.
Станом на 11.30 підтверджено збиття:
- 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";
- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";
- 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.
Зазначається, що вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.