Киянам пояснили, чому зросли суми у платіжках за тепло

Суми у платіжках на за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Місяць був холоднішим, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін на брифінгу.

"Саме температура зовнішнього повітря є основним чинником, що впливає на розмір платіжки за опалення" , - сказав він.

За даними синоптиків, у листопаді 2024 року середньомісячна температура в Києві становила 2,7 градусів тепла. Для порівняння: у минулому році у листопаді було значно тепліше, тоді середньодобова температура була вищою на 1,4 градуси та склала 4,1 градусів тепла.

Лопатін повідомив, що близько 90% багатоповерхівок столиці обладнано будинковими лічильниками тепла. Нарахування у них проводяться відповідно до показань приладів обліку, тобто мешканці сплачують за фактичний обсяг тепла, спожитий будинком.

"У листопаді цього року середня вартість опалення 1 кв. м склала 24,35 гривень. Тоді як у листопаді минулого року вона була на 6,5% нижчою та становила 22,9 гривень" , - додав він.

Представник "Київтеплоенерго" навів приклад: типова двокімнатна квартира 50,2 кв. м на вул. Рене Декарта, 6-а у листопаді спожила 0,75 Гкал. Сума до сплати за опалення становила 1240,8 гривень.

Лопатін нагадав, що Києві вартість опалення для населення вже шостий рік поспіль залишається незмінною. Як і раніше, тариф на тепло становить - 1654,41 грн/Гкал.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 18,7%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію на 63,6%.