В Україні зросла кількість порушень закону про мову у закладах освіти

Цьогоріч в українських закладах освіти зросла кількість порушень мовного законодавства. З огляду на це, уряд планує зміцнити позиції української мови у школі.﻿ Про це йдеться на сайті уповноваженого із захисту державної мови, пише Катерина Творожнікова, РБК-Україна.

Під час круглого столу "Зміцнення позиції української книги" обговорювалися результати загальнонаціонального дослідження. Метою цього заходу була оцінка цьогорічних показників стратегії розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія".

Згідно з даними, кількість порушень мовного законодавства в закладах освіти значно зросла у 2024 році. За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, така статистика говорить про недостатність якісного українськомовного продукту. Зокрема, це призводить до того, що в школі скоротилась частка української мови.

"Фактично кожне 10-15 звернення, яке надійшло на адресу Секретаріату уповноваженого, стосувалось порушень у сфері освіти. Сподіваюсь, що ця статистика буде додатковим інструментом для органів державної влади з тим, щоб прийняти зважені, відповідальні рішення" , - зазначив Кремінь.

За словами Креміня, від початку повномасштабного вторгнення кількість школярів, що читають, зменшилася. На його думку, щоб вирішити цю проблему, слід почати змінювати їхні домашні навички. Зокрема, впровадити культуру домашнього читання.

Зазначимо, за порушення мовного закону стали частіше карати. З жовтня 2024 року зафіксували 216 порушень української мови. Це в 1,7 раза більше, ніж у 2023 році, коли було складено 128 протоколів.