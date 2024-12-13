Єврокомісар з оборони зустрічав ранок в укритті через атаку РФ

Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, який перебуває з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ. Відповідні фото опублікувала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє Європейська правда.

Матернова зазначила, що зранку 13 грудня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Посол зазначила, що РФ запустила 93 балістичні та крилаті ракети і понад 200 ударних безпілотників.

"Вітаємо нового комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса в укритті" , – підписала світлини Матернова.