Українцям роздадуть ще по 900 гривень: на що можна буде витратити кошти

Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Усі українці у віці від 18 років отримають по 908 гривень на книжки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською".

За його словами, тим, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.