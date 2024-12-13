У Міноборони РФ знайшли виправдання за масований обстріл України

Сьогоднішній масштабний обстріл з боку Росії був нібито відповіддю на застосування ракет ATACMS проти військового аеродрому міста Таганрог, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони Росії.

Як пише Міноборони країни-терориста, 11 грудня Україна завдала удару шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в районі міста Таганрог.

У тому ж числі в російському відомстві нафантазували "ураження" усіх запланованих об'єктів під час обстрілу України.

Масований обстріл Росії

Зранку, 13 грудня, Російська Федерація атакувала Україну 94 ракетами та 193 безпілотними літальними апаратами (БпЛА). До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. У тому ж числі працювали й винищувачі F-16.

Станом на 11:30 було підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликав Захід терміново надати 20 систем ППО.