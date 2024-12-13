У Молдові з понеділка запровадять надзвичайний стан в енергетиці: причина

Парламент Молдови схвалив постанову про введення з 16 грудня надзвичайного стану у сфері енергетики терміном на 60 днів через ризик припинення постачання російського газу до сепаратистського регіону Придністров’я, повідомляє Радіо Свобода.

З парламентської трибуни прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що цей захід необхідний, оскільки російська компанія "Газпром" може припинити постачання газу на лівий берег Дністра, що може призвести до гуманітарної кризи в регіоні, а також для забезпечення стабільності енергетичного сектору країни, який залишиться без електроенергії, що постачається за дешевими тарифами з Кучурганської електростанції, яка забезпечує близько 70% внутрішніх потреб.

Речан наполягав на тому, щоб правий берег Дністра продовжував користуватися "енергетичною незалежністю" від "Газпрому".

"Ми повинні зробити так, щоб ця зима стала останньою, коли Кремль зможе впливати на нашу безпеку. Ми уникли газового шантажу на правому березі, і ми зможемо уникнути енергетичного шантажу, як тільки буде завершено будівництво високовольтної лінії Кишинів-Вулкенешть" , – сказав він.

Уряд заявляє, що можлива гуманітарна криза на лівому березі Дністра торкнеться близько 300 тисяч молдовських громадян, які ризикують залишитися без газу, електроенергії, а також без грошей на купівлю основних продуктів посеред зими. Влада в Кишиневі заявляє, що правий берег забезпечений запасами газу, в той час як лівий берег Дністра залишається повністю залежним від поставок газу від російської компанії "Газпром".

Влада Тирасполя також оголосила надзвичайний стан в енергетичному секторі на наступні 30 днів. Так зване Міністерство економіки регіону заявило, що Кучурганська електростанція має запаси вугілля на 30-50 днів, але Кишинів заявляє про невизначеність щодо його якості та виробничих потужностей електростанції.

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