Суд у Гаазі відхилив касаційну скаргу РФ щодо компенсації "Нафтогазу"

Суд у Нідерландах відхилив касаційну скаргу Росії на рішення Гаазького арбітражу про відшкодування групі "Нафтогаз" збитків за привласнені активи компанії в окупованому Криму, повідомляє Європейська правда.

Верховний суд Королівства Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму.

"Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі" , – зазначили у групі "Нафтогаз".

Відповідно до часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що Росія експропріювала активи групи Нафтогаз у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

У липні 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування часткового рішення.

Тепер Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після першого часткового рішення від 2019 року трибунал визначив розмір збитків та у квітні 2023 року постановив сплатити "Нафтогазу" компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США, Росія продовжує оскаржувати це рішення.