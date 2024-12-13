Британська розвідка назвала головну мету РФ у Сирії після падіння режиму Асада

Після падіння режиму Башара Асада в Сирії Росія намагатиметься зберегти контроль над своїми військовими базами в країні, прогнозує британська розвідка, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді, який опублікований на сторінці британського Міноборони в X (Twitter).

Як зазначили у відомстві, російська сторона вважає, що повалення Асада – свого ключового союзника – зашкодить як її регіональним стратегічним інтересам, так й "іміджу гаранта безпеки".

При цьому в огляді йдеться, що пріоритетність війни в Україні для Росії, ймовірно, погіршила її здатність і можливості підтримувати режим Асада при владі.

Головною метою Росії в Сирії, зазначає британська розвідка, є збереження контролю над військовими базами – найбільшою закордонною базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі – для забезпечення доступу російських стратегічних активів на Близький Схід і до Середземного моря, що підтримують її цілі в Африці та дають змогу проєктувати військову міць.

Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих об'єктів, додають у відомстві.

"У короткостроковій перспективі Росія, найімовірніше, буде прагнути відновити свою репутацію надійного партнера і дипломатично взаємодіяти з усіма відповідними сторонами, залученими до зусиль із забезпечення гарантій безпеки своїх військових баз", – резюмували в огляді.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Також після падіння режиму Асада в Європі лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.