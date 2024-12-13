Міноборони виділило ще 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників для ЗСУ
Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Кошти будуть направлені безпосередньо бригадам. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє РБК-Україна.
"Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби", - заявив Шмигаль.
Голова уряду додав, що у грудні Міноборони загалом перерахує бригадам 4,3 млрд гривень, а за 11 місяців фінансування склало 27,2 млрд гривень, з яких:
- 8,8 були направлені на закупівлю дронів;
- 2,1 - на закупівлю автомобілів;
- 1,5 - на засоби радіоелектронної безпеки.
"Мова йде саме про першочергові потреби, які бригади мають закрити найбільш швидко та пріоритетно", - додав він.
Дрони для ЗСУ
У жовтні Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів.
Водночас голова Міністерства оборони Рустем Умєров стверджував, що на 2025 рік планується виробництво кількох мільйонів дронів.