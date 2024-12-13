Окупанти намагаються вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку – речник ЗСУ

Армія РФ намагається вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, Волошин зазначив, що ворог намагається вирівняти лінію фронту та вийти на адміністративні кордони Донецької області. У самому ж Покровську ситуацію повністю контролюють Сили оборони.

"Ворожих розвідувально-диверсійних груп у Покровську немає і бої на околицях міста не ведуться" , - уточнив речник ОСУВ "Хортиця".

Речник також наголосив, що окупанти "втрачають перевагу в артилерії, однак вони це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб".

"На початку війни співвідношення з ворогом було приблизно 5 до 1 (снарядів – ред.) на користь Росії. Тепер же перевага у використанні артилерійських снарядів та артилерії на нашому боці й становить 1,5 до 1, а на деяких напрямках навіть 1 до 3" , - зазначив Волошин.

Він пояснив різницю у тактиці українських та російських артилеристів.