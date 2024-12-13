Глава генштабу російської армії Валерій Герасимов заборонив використовувати солдатів з КНДР у бойових діях проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише російський пропагандист-"воєнкор" Володимир Романов.

Так, Романов раніше розповів про нібито "успішні" дії північнокорейських солдатів на Курському напрямку.

Потім пропагандист згадав про "реакцію" Генштабу збройних сил РФ на його посаду.

"(Реакцією є — "ДС") Заборона від Герасимова на використання військовослужбовців ЗС КНДР у подальших операціях. Тепер їх знову ховають" , — поскаржився Романов.

"Воєнкор" нагадав, що між Росією та КНДР підписано "оборонну" угоду.

"Тобто медійка (і це за наявності угоди про взаємну оборону) для Герасимова та Генштабу важливіше, ніж результативність та ефективність наступальних дій" , — пише Володимир Романов.

Він також натякнув, що Герасимов гидує "збереженням життя" російських бійців.

Колишня українка, а нині кремлівська пропагандистка — Юлія Вітязєва — вимагає втручання військової прокуратури РФ.

"У мене одне питання: хто зливає воєнблогерам накази начгенштабу ЗС РФ? Покажіть мені цих уявних друзів, які нашіптують такі інсайди! І що про це думає військова прокуратура?" , — пише Витязєва.

Нагадаємо, за даними української розвідки, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросла незадоволеність через недостатній обсяг наданої їжі.

Врегулювати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила до курських полів генерал-майора Мевлютова – заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського військового округу, повідомили у ГУР МО.