Розвідка Естонії проаналізувала успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії у щотижневому зведенні відзначає просування російських окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку, а також успішні дії Сил оборони України на Куп'янському напрямку, повідомляє Європейська правда.

Згідно з даними з відкритих геолокаційних джерел, російські окупанти контролюють населений пункт Шевченко, який розташований за 4 км на північний захід від Покровська.

Це впливає на шляхи постачання, що з'єднують Покровськ із Запоріжжям, констатує розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Підрозділи ЗСУ проявили мужність, захищаючи невеликі населені пункти вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Упродовж усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

При цьому естонська розвідка відзначає масштабні втрати РФ: тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3000 осіб.

За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

Крім того, як зазначено у зведенні, несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку.

Використання РФ авіації та важкої техніки ускладнене, що, своєю чергою, ускладнює задіяти весь бойовий потенціал одночасно.

Попри те, що російські окупанти насилу просуваються на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні.

У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, в Курській області. Наприкінці року центром бойових дій може стати цей регіон, прогнозують естонські аналітики.

На інших напрямках фронту українська оборона зазнає значно меншого тиску. ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл, резюмує естонська розвідка.