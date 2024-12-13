У МЗС Польщі пояснили, чому не планують відправляти війська в Україну

Найважливішим обовʼязком Польщі в НАТО є оборона власної території. Так міністр закордонних справ Радослав Сікорський відповів під час пресконференції у пʼятницю на запитання щодо можливого розміщення в Україні миротворчих військ, повідомляє Радіо Свобода.

"Першим і найважливішим обовʼязком Польщі в НАТО, як фронтової країни, є оборона нашої власної території, бо таким чином ми охороняємо решта Альянсу. Ми та держава, яка має понад 600 кілометрів кордону з двома неприязними країнами – Білоруссю та Росією. Це наше перше завдання" , – сказав міністр.

Сікорський додав, що Польща готова надати логістичну підтримку, якщо ця ідея переросте у фактичну ініціативу.

"Так як підтримуємо Україну – приблизно 90% всього, що потрапляє в Україну йде через Польщу. Також ми, звичайно, готові до підтримки союзників" , – зазначив міністр.

Напередодні премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає планів щодо відправки іноземних військ в Україну після досягнення перемирʼя і будь-яке таке рішення щодо польських військ буде прийматися у Варшаві. Премʼєр Польщі підкреслив, що країна взяла на себе тягар захисту кордонів НАТО і ЄС з Білоруссю і Росією.

Напередодні ЗМІ писали, що лідер Франції Макрон і президент Польщі Дуда мають обговорити розміщення миротворчих сил на території України після закінчення війни. За даними медіа йшлося про потенційну 40-тисячну місію, яка складатиметься з військ різних країн.

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