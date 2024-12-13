Уряд перерозподілив 1,7 млрд гривень на утримання доріг

Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл 1,7 млрд грн у межах бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на 2024 рік, спрямувавши кошти на розвиток та утримання автодоріг. Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ, повідомляє Укрінформ.

"Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків за програмою "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" на 1 млрд 700 млн гривень" , - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зазначену суму буде спрямовано на видатки розвитку за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Також уряд затвердив Порядок використання коштів загального фонду державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.