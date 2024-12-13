Spiegel: Над військовою базою США в Німеччині помітили невідомі дрони

Останніми тижнями над військовою базою США "Рамштайн", яка розташована в Німеччині, пролітали невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Spiegel.

Видання з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки пише, що у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено кілька дронів.

При цьому журналісти уточнюють, що незважаючи на інтенсивні пошуки, операторів безпілотників знайти не вдалося.

Spiegel пише, що останніми тижнями безпілотники також були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF.

У відповідь на запит видання в армії США підтвердили, що над "Рамштайном" літали підозрілі безпілотники.

"На початку грудня в цьому районі і над авіабазою "Рамштайн" було помічено кілька невеликих безпілотних літальних апаратів; вони не мали жодного впливу на жителів бази або на об'єкти, які там знаходяться, і військову техніку" , - заявила представниця військової бази.

Невідомі дрони над військовими об'єктами в Європі

Нагадаємо, у країнах Європи над військовими об'єктами неодноразово літали невідомі дрони. До цього може бути причетна Росія.

Зокрема, кілька тижнів тому над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.

Також у Німеччині ще на початку 2024 року повідомляли про те, що над військовими базами, де тренують українських захисників, регулярно помічають невідомі безпілотники.