Найбільша фракція Європарламенту вимагає відмінити заборону авто з ДВЗ

Найбільша фракція Європарламенту вимагає відмінити заборону на продаж автомобілів з ДВЗ. Закон має дати рівні можливості всім доступним сьогодні технологіям, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт EPP Group.

Депутати Європарламенту виступили проти заборони ДВС у 2035 році. Європейська народна партія пропонує переглянути ухвалений закон, виходячи із принципу технологічної нейтральності. У споживачів, кажуть депутати, має бути право вибору і кліматичних цілей можна досягти, комбінуючи різні рішення. Це може бути як синтетичне паливо, так і гібриди, що заряджаються від мережі.

Найбільша та найстаріша фракція Європарламенту, Європейська народна партія (EPP Group), опублікувала меморандум, у якому вказала на необхідність перегляду кліматичної стратегії EC у прив'язці до автопрому. Сьогодні галузь генерує 7% валового внутрішнього продукту Євросоюзу, у ній зайнято 13,8 мільйона людей, тому, якщо все посипається, це стане сильним ударом для економіки. Побоювання депутатів не марні, оскільки очевидне зниження темпів зростання продажів електромобілів і скочування окремих компаній у кризу — наприклад, Volkswagen і Stellantis.

Насамперед у EPP Group пропонують відкотити гучну заборону на продаж нових легкових та легких комерційних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Документ, на думку депутатів, суперечить законодавству ЄС, оскільки скасовує принцип технологічної нейтральності, тобто позбавляє споживачів права вибору. Адже знижувати шкідливі викиди можна не лише масовим переходом на електромобілі.

Є у меморандумі EPP Group також й інші ініціативи. Наприклад, депутати закликають уряди країн EC активно фінансувати розробки в галузі ШІ, технологій автономного управління та нових видів палива. Незайвими будуть інвестиції в інфраструктуру, відмова від штрафів, синергія з іншими галузями та перехід до економіки замкнутого циклу, що знизить залежність автопрому від імпорту сировини.

Щоб стимулювати продаж екологічних автомобілів, держави-члени EC можуть впроваджувати інноваційні схеми підтримки, такі як пільги на купівлю, зниження ПДВ або субсидований лізинг. Загалом EPP Group пропонує менш стресовий шлях до досягнення кліматичної нейтральності. Треба брати до уваги, що взагалі не всі країни підтримали заборону на продаж машин з ДВС, і зараз у них з'явилася потужна підтримка.