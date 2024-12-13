У місті на Прикарпатті люди залишились без опалення після удару РФ

У Бурштинській громаді сили РФ пошкодили теплогенеруючу компанію, внаслідок чого жителі залишились без тепла і гарячої води. Про це розповів міський голова Бурштина Василь Андрієшин, повідомляє Радіо Свобода.

"Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено теплогенеруючу компанію, що вкотре призвело до припинення теплопостачання та подачі гарячої води… через ситуацію навчальний процес у громаді сьогодні переведено на дистанційну форму" , – поінформував Андрієшин.

За його даними, "уламки ворожої ракети разом із бойовою частиною влучили у житловий будинок".

"На щастя, детонації не сталося, і на місці вже працюють відповідні служби для знешкодження. Постраждалих серед населення немає" , – запевнив Андрієшин.

Він додав, що в громаді тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів:

"Теплопостачання планують відновити до кінця дня. Усі укриття та пункти обігріву в Бурштинській громаді залишаються відкритими. У лікарні пацієнтів переводять на амбулаторне лікування та облаштовують в палатах електрообігрівачі".

За довготривалої відсутності тепла та електропостачання у Бурштині обіцяють розгорнути додаткові пункти незламності.

Влада Івано-Франківської області повідомила про російську атаку на об’єкти критичної інфраструктури, є влучання, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, вранці 13 грудня Прикарпаття зазнало наймасовішої атаки за час повномасштабної війни РФ.

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