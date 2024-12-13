У Тель-Авіві обклеїли провакативними листівками Український культурний центр

Минулої ночі невідомі у Тель-Авіві здійснили провокацію проти Українського культурного центру. Вандали обклеїли будівлю листівками провокаційного характеру. З посиланням на Посольство України в Ізраїлі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські терористи продовжують свою агресію проти України, не тільки вбиваючи мирних жителів України, але й вдаючись до жалюгідних провокацій проти українських культурних центрів за кордоном. Минулої ночі приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєне листівками провокаційного характеру" , - йдеться у повідомленні.

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Наразі ведеться розслідування. Українське посольство сподівається, що місцеві органи правопорядку зможуть знайти вандалів та вживуть проти них відповідних заходів.

Залишається лише здогадуватися, що цією витівкою намагалися досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив у регіоні, намагається будь-яким способом надавати деструктивізм, зазначили в посольстві.

Водночас в українському дипломатичному представництві наголосили, що наша країна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій.