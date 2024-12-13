Германия рассмотрит отправку миротворцев в Украину после прекращения огня - спикер правительства
Німеччина з партнерами будуть розглядати питання можливого розміщення своїх миротворців в Україні в рамках «безпекових гарантій» лише після того, як для цього складуться умови, а саме буде досягнуто припинення вогню. Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
«Це, можливо, п’ятий крок перед другим... Це питання, яке має багато передумов, найважливішим з яких є встановлення акцептованого обома сторонами припинення вогню... У даний момент Путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України», - сказав речник і акцентував увагу на останньому масованому ударі по українській енергетиці під час атаки з використанням Росією понад 90 ракет і більше 200 дронів.
При цьому Гебештрайт нагадав про позицію канцлера ФРН щодо неприпустимості участі солдатів Бундесверу у війні в Україні.
Коли ситуація проясниться у післявоєнний період, тоді партнери разом з Україною та між собою муситимуть дуже уважно обговорити всі питання, підкреслив він.
Речник зазначив, що в Берліні взяли до уваги вчорашні заяви лідерів Польщі та Франції, зроблені ними у Варшаві, що дає підстави говорити, що «наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому».
Гебештрайт також запевнив, що на даному етапі Німеччина надає Україні всю можливу військову підтримку, «нічого не притримує».
«Немає наразі в нас нічого, що стояло би на складах, було готово до відправлення і лише чекало на те, аби бути відправленим в Україну», - заявив він.
Гебештрайт також поінформував, що Президент України Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі наступного тижня, де зможе провести й двосторонні зустрічі з главами держав і урядів країн-учасниць.
Як повідомлялось, у четвер глава польського уряду Дональд Туск на спільному брифінгу для ЗМІ з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що станом на сьогодні поки що не планується направлення союзницьких військ в Україну.