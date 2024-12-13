У ЗСУ розповіли, чи є проблеми з будівництвом фортифікацій

Наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд. Військові частини забезпечені всім необхідним для цього.﻿ Про це заявив заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар на брифінгу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Журналісти запитали, на яких напрямках наразі в Україні є проблеми з будівництвом фортифікаційних споруд. Адже це питання довгий час обговорювалось у ЗМІ.

На це Гусар відповів, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій. Але наразі такої проблеми немає.

"На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які знаходяться на передній лінії" , - розповів Гусар.

За його словами, також здійснюється будівництво фортифікацій на інших рубежах. Вони здійснюються керівництвом чи за кошти обласних військових адміністрацій. Гусар також додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями і не було".

Будівництво оборонних фортифікацій

В умовах повномасштабної війни в Україні активно ведеться будівництво фортифікаційних споруд. Для забезпечення безпеки прикордонних та прифронтових регіонів місцева влада співпрацює з військовими, зводячи оборонні укріплення для захисту від можливих атак противника.

У травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.

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