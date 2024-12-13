У ЗСУ розповіли, чи є проблеми з будівництвом фортифікацій
Наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд. Військові частини забезпечені всім необхідним для цього. Про це заявив заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар на брифінгу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Журналісти запитали, на яких напрямках наразі в Україні є проблеми з будівництвом фортифікаційних споруд. Адже це питання довгий час обговорювалось у ЗМІ.
На це Гусар відповів, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій. Але наразі такої проблеми немає.
"На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які знаходяться на передній лінії", - розповів Гусар.
За його словами, також здійснюється будівництво фортифікацій на інших рубежах. Вони здійснюються керівництвом чи за кошти обласних військових адміністрацій. Гусар також додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями і не було".
Будівництво оборонних фортифікацій
В умовах повномасштабної війни в Україні активно ведеться будівництво фортифікаційних споруд. Для забезпечення безпеки прикордонних та прифронтових регіонів місцева влада співпрацює з військовими, зводячи оборонні укріплення для захисту від можливих атак противника.
У травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.
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