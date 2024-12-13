Ексгенпрокурора Костіна призначають послом до однієї з країн Європи - ЗМІ

Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна планують відправити послом України до Нідерландів. З посиланням на кілька джерел у владі, серед депутатського корпусу та в Офісі президента, повідомляє Новое время.

«Костіна від початку планували залишити в команді президента, і він давно хотів стати послом, зараз він очікує призначення на в рамках масового призначення послів, яке анонсував президент» , — зазначило джерело у владі.

Radio NV також звернулось за коментарем до пана Костіна, але на момент виходу матеріалу не отримало відповіді від нього.

Натомість, як зазначає інше джерело видання, жодних кандидатів на посаду генпрокурора у президента наразі немає, і обов’язки генпрокурора вже понад місяць виконує перший заступник Костіна Олексій Хоменко. Хоча згідно із Законом Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України президент України або Верховна Рада України за поданням президента України, перший заступник може виконувати посадові обов’язки генпрокурора не більше як місяць.

«Виконувач обов’язків, наприклад, не може виконувати представницькі функції генпрокурора або підписувати жодні подання щодо народних депутатів, але депутатів це якраз влаштовує» , — сказало джерело видання у депутатському корпусі.

Довгий час у владі розглядали як кандидата на посаду генпрокурора голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

«Його просував Татаров, але цю посаду не поділили з Єрмаком, там були інші кандидати. [Голову Одеської ОВА Олега] Кіпера якийсь час називали, і врешті весь процес зупинився» , — зазначив співрозмовник в ОП.

Серед інших змін серед послів також планується звільнення посла у Китаї Павла Рябікіна, посла у Словенії Андрія Тарана, посолки у Канаді Юлії Ковалів.

Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів.