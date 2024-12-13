Українська артилерія на деяких напрямках утричі перевищує російську - спікер ЗСУ

На початку повномасштабної війни співвідношення сил по артилерії складало 5:1 на користь ворога. Сьогодні ж є напрямки, де артилерія Збройних сил України (ЗСУ) переважає російську втричі, повідомляє Ділова столиця.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин сказав в етері телемарафону.

"На початку бойових дій співвідношення із ворогом було 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів і артилерії на нашій стороні і складає 1,5:1 або навіть 3:1" , — розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що росіяни використовують артилерію по більших квадратах тоді, коли Сили оборони запускають снаряди по цілях. У зв'язку з цим ворог втрачає перевагу, але намагається компенсувати це авіацією.