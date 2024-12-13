У Міноборони Чехії озвучили обсяги військової допомоги Україні

З моменту початку повномасштабного військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну в лютому 2022 року Чехія надала офіційному Києву зброї та боєприпасів на суму в 7,3 млрд крон (приблизно 12,3 млрд грн), заявила міністр оборони країни Яна Чернохова. З посиланням на Radio Prague International, повідомляє Новое время.

За словами чиновниці, як донор, координатор або організатор Чехія брала участь у постачанні в Україну на суму понад 71,8 мільярда чеських крон (близько $3 млрд — ред.).

Як каже Чернохова, чеська армія та оборонна промисловість поставили Україні понад 1,6 тисячі одиниць військової техніки та мільйони одиниць боєприпасів усіх калібрів.

«Ми навчили понад 7 000 українських солдатів як у Чехії, так і в Польщі. Це понад десять відсотків від загального обсягу, навченого місіями Європейського Союзу» , — сказала чиновниця.

Чернохова також нагадала, що Чехія зробила внесок у розмірі 865 млн крон (34,5 млн євро — ред.) у Чеську снарядну ініціативу, у межах якої Прага шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах за межами ЄС.

«Ми приділили ключову увагу ініціативі, метою якої було постачання в Україну до кінця року 500 тисяч одиниць необхідних великокаліберних боєприпасів» , — резюмувала чиновниця.

Уперше про можливість придбати для України 800 тисяч снарядів заявив президент Чехії Петр Павел 17 лютого 2024 року.

Він сказав, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 — калібру 122 міліметри. Павел не назвав країн, які згодні продати снаряди. До його ініціативи приєдналася низка європейських держав.

Представник українського силового блоку повідомив NV, що снаряди планують придбати з Південної Кореї та з ПАР. Вартість контракту становить близько $2

11 березня таблоїд Bild повідомив, що Чехія закупила у третіх країн 800 тисяч снарядів. За інформацією видання, Чехія могла придбати боєприпаси в Південній Кореї, Південно-Африканській Республіці та Туреччині.

3 жовтня посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що ЗСУ вже отримали понад третину з обіцяних 500 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.

18 листопада глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.

22 листопада Ян Ліпавський повідомив, що до кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи.

26 листопада Ян Ліпавський заявив — оскільки Україна потребуватиме боєприпасів у 2025-му, чеську ініціативу буде продовжено і наступного року