Медведев поставил очередной ультиматум Украине

Заступник голови Ради безпеки Росії, третій президент країни Дмитро Медведєв висловив думку, що Москва повинна активно просувати ідею своєї незамінності для України на культурному, мовному та політичному рівнях﻿. Про це він заявив в інтерв'ю російському журналу "Міжнародне життя", повідомляє Ділова столиця.

За словами експрезиента, це допоможе жителям України побудувати державу, позбавлену "мороку українства".

Медведєв зазначив, що українці нині стоять перед вибором: чи залишитися з Росією, чи зникнути з карти світу. Він стверджує, що для досягнення цього українцям слід визнати свою приналежність до "загальноросійського проєкту".

"Сьогодні перед Україною стоїть вибір — бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу. При цьому українцям не потрібно класти ''ні душу, ні тіло'' за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю ''інакшості'', відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проєкту і вигнати демонів політичного українства" , — наголосив він.

Заступник голови Ради безпеки Росії також підкреслив, що нібито подальше дотримання "агресивного русофобського курсу" з боку України може призвести до того, що вона "зникне з карти світу назавжди".

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін у листопаді запропонував насаджувати російську мову та літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.