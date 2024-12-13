В Грузії парламент заборонив маски та піротехніку на протестах

Парламент Грузії ухвалив у третьому читанні закон, який забороняє закривати обличчя та використовувати піротехніку під час акцій протесту. З посиланням на Interpressnews, повідомляє Новое время.

Зазначається, що ініціатором закону виступила правляча партія Грузинська мрія.

За документ проголосували 83 депутати. Нововведення забороняють учасникам мітингів використовувати маски, протигази чи інші засоби для приховування обличчя, а також піротехніку, лазери та яскраві світлові пристрої.

Порушникам загрожує штраф у розмірі близько 711 доларів. Водночас міністр внутрішніх справ визначатиме, хто з учасників акцій може закривати обличчя через професійні особливості, і встановлюватиме порядок отримання дозволів.

Крім того, закон регулює імпорт, експорт, виробництво та продаж піротехнічних виробів, дозволяючи це лише за наявності спеціальної ліцензії або дозволу.

У Грузії вже 14 днів тривають мітинги через відмову від євроінтеграції. Найбільша активність акцій протесту прогнозується ближче до суботи, 14 грудня, в день президентських виборів.

12 грудня Ехо Кавказу писало, що у Тбілісі на акцію протесту вийшли співробітники державного сектору, в﻿﻿ключно з учителями й лікарями.

У міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що за 11 днів протестів було затримано 402 людини. Із них понад 30 осіб було заарештовано в межах кримінальних проваджень, а 372 людини — адміністративних.