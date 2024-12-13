ЄС хоче встановити дипвідносини з новою владою Сирії

Європейський Союз хоче встановити дипломатичні контакти з новим керівництвом Сирії. Нині там головує ісламістське угруповання "Хайят Тахірі аш-Шам" (ХТШ).﻿ З посиланням на The Guardian, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Після повалення сирійського президента Башара Асада високопоставлений чиновник Європейського Союзу сказав, що вони прагнуть "найближчим часом" встановити дипломатичні контакти з новим керівництвом Сирії

"Ми зараз думаємо про те, щоб встановити контакти, передати повідомлення про наші очікування" , - сказав анонімний співрозмовник.

Чиновник також додав, що роз'яснювальна робота буде на "робочому рівні".