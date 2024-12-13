"Укренерго" оприлюднило графіки відключення світла на суботу
У суботу, 14 грудня, графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 00:00 до 22:00, а для бізнесу — цілодобово. З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 00:00 – 13:00 — одна черга відключень.
- 13:00 – 17:00 — дві черги відключень.
- 17:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.