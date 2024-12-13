"Укренерго" оприлюднило графіки відключення світла на суботу

У суботу, 14 грудня, графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 00:00 до 22:00, а для бізнесу — цілодобово﻿. З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00:00 – 13:00 — одна черга відключень.

13:00 – 17:00 — дві черги відключень.

17:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.