Президент провів першу зустріч Технологічної ставки

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки, де обговорили захист українського неба, зокрема протидію російським "шахедам" і ракетам.﻿ Про це глава держави написав у соцмережах, повідомляє Лівий берег.

"Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки" , - написав Зеленський.

Під час засідання учасники зосередилися на ключовому завданні, а саме — на захисті неба. "Це протидія "шахедам" та ракетам".

"Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення" , — додає президент.

У п'ятницю, 13 грудня, російська армія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська енергетика вчергове потрапила під російський масований удар. Загалом ППО збила 81 з 94 випущених Росією ракет.