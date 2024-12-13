Зурабішвілі заявила, що не збирається залишати посаду президента Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона не визнає результатів майбутніх президентських виборів. Вона залишиться в президентському палаці.﻿ З посиланням на інтерв'ю глави грузинської держави для RFI, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У Зурабішвілі поцікавилися, чи планує вона залишатися в президентському палаці після того, як виборча колегія, у якій у проросійської партії "Грузинська мрія" більшість місць, уже завтра, 14 грудня, обере нового президента.

"Я не збираюся розкривати вам усі свої плани заздалегідь. Моя позиція така: я там, я там залишаюся. З точки зору легітимності, а це легітимність, яка також визнається населенням" , - наголосила президентка.

Вона нагадала, що опозиційні партії виступили у спільній заяві, в якій вони наголосили, що не визнають результати парламентських виборів і не визнаватимуть результати президентських виборів.

За словами Зурабішвілі, президентські вибори можливі тільки після нових парламентських виборів.