У РФ заблокували месенджер Viber

Роскомнадзор оголосив про блокування Viber. Застосунок від сьогодні не працюватиме на всій території Російської Федерації.﻿ З посиланням на російські ЗМІ, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Роскомнадзор пояснив це тим, що застосунок Viber нібито порушує закони, виконання яких потрібне "для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

Депутат Держдуми Антон Немкін також зауважив, що досі нібито не сплачено штрафи, які були виписані Viber. Їх сума за останні два роки перевищила 1,8 млн рублів (17 тисяч доларів).

Нагадаємо, що раніше цієї осені влада РФ заборонила Discord - американську платформу обміну повідомленнями та голосовими викликами.

Платформа була популярна серед геймерів, але все частіше використовувалась для зв'язку.

Незадовго до цього Кремль закрив росіянам доступ до YouTube.

Натомість Google остаточно відключив монетизацію в Росії. Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю припинив свою діяльність в російському інтернеті, а всі облікові записи користувачів із Росії були відключені.

Однак на цьому протистояння між Росією та Google не завершилось. Нещодавно стало відомо, що Росія оштрафувала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів.

Це нібито сума штрафу за блокування проросійських каналів на YouTube.