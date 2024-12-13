У Покровську припинила роботу найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля

У Донецькій області біля Покровська призупинив роботу вугільний майданчик "Шахтоуправління "Покровське". Це найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля.﻿ З посиланням на пресслужбу компанії, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На зупиненому майданчику розташовані вертикальний ствол шахти "Покровське" та адміністративний комплекс. Також відомо, що основний персонал та їхні сім'ї були евакуйовані.

"Інші ключові об'єкти продовжують працювати. «Метінвест» спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками Збройних сил України уважно стежить за ситуацією з безпекою у місті та промислових об'єктів" , - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що рішення про продовження роботи всіх промислових об'єктів прийматиметься з урахуванням ситуації на фронті.

Що відомо про "Шахтоуправління "Покровське"

Шахтоуправління "Покровське" - одне з найбільших вугільних підприємств України, розташоване у Донецькій області.

Воно спеціалізується на видобутку коксівного вугілля, яке використовується у металургійній промисловості. Підприємство є одним із провідних виробників вугілля в країні та відіграє важливу роль в економіці регіону, забезпечуючи роботою тисячі працівників.

Протягом останніх років "Покровське" працює в умовах складної ситуації в регіоні через військові дії, що впливає на його виробничі процеси та логістику.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

Варто нагадати, раніше ЗМІ писали про те, що росіяни можуть готувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.

А ось за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вже декілька місяців Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Втрати РФ там стабільно високі.