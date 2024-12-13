Макрон вынесет на саммит ЕС вопрос миротворческих войск для Украины - СМИ

Французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією. Про це розповів європейський дипломат, не уповноважений давати коментарі ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

Публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Та за словами співрозмовника Радіо Свобода, ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців, а також з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалось Радіо Свобода, також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Водночас за їх словами, тема миротворців наразі дуже «сира» і перебуває на рівні ідеї.

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