Президент Хорватії заявив, що не допустить відправлення хорватських військ до України

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович пообіцяв не допустити відправки хорватських військових до України, поки він є президентом. Про це Міланович заявив на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Європейська правда.

Міланович, який хоче переобратись на другий термін на виборах цієї зими, заявив, що хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах. Він сказав про це на тлі обговорень у Європі стосовно потенційного розгортання європейських військ в Україні.

"Знову починаються дискусії щодо можливого від’їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів. Хорватія не буде виконувати чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом", – заявив Міланович.

Він додав, що Хорватія буде діяти обережно та дбатиме про власні інтереси.

Нагадаємо, восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України.