Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ №854/2024 від 13 грудня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з документом, президент увів до складу Ставки нещодавно призначеного командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого і заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу.

Цим самим указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Павлюка.

Указ набуває чинності від дня його опублікування.

Ставка Верховного головнокомандувача Збройних сил України – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави.

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