Норвегія навчатиме українських льотчиків та техперсонал F-16 у Португалії

У 2025 році Норвегія організує навчання для українських льотчиків і наземного персоналу F-16 у Португалії. Про це йдеться у заяваї Міністерство оборони Норвегії, повідомляє Новое время.

Зазначається, що уряд виділив фінансування для підтримки підготовки українських пілотів та технічного складу в наступному році.

Оскільки Данія у 2025 році припинить підготовку пілотів F-16 через перехід на F-35, всі навчальні програми буде перенесено до Португалії, де інструкторами виступатимуть фахівці з Норвегії.

«Війна, яку веде Україна, є екзистенційною і критично важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи в цілому. Ми повинні продовжувати підтримку України та постійно шукати нові шляхи допомоги її оборонній боротьбі» , — підкреслив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

7 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що друга партія винищувачів F-16 від Данії прибула в Україну. Зеленський зазначив, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети над Україною, рятуючи людей та інфраструктуру.