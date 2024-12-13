Генштаб: Окупанти зосереджують основні зусилля на Покровському і Времівському напрямках

Станом на 22:00 13 грудня відбулося 190 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках. З посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 376 дронів-камікадзе та здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи один раз атакували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Бій ще триває. КАБами ворог завдав авіаударів по Гранову та Вовчанських Хуторах.

Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової. Два бої ще тривають. Крім того противник завдав авіаударів по Новій Кругляківці та Богуславці.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 24 рази атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини. Точиться один бій. Серебрянський ліс та Сергіївка були атаковані НАРами.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Противник скинув КАБ на Сіверськ.

П’ять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру.

В Торецьку та в районі Диліївки ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, сім атак відбиті Силами оборони, ще дві - тривають. На Кримське ворог скинув два КАБи.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 56 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Десять боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 306 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ворожому танку.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 26 ворожих атак. Шість з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

Тридцять чотири рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку, десять атак продовжуються. Крім того ворог завдав авіаударів по Великій Новосілці та Зеленому Полю.

Двічі безрезультатно противник атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 19 атак противника, ще три бойових зіткнення триває.