DeepState: Ворог окупував ще 5 населених пунктів навколо Успенівки

У ніч проти 14 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про те, що росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне навколо Успенівки Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне".

Крім того, йдеться в повідомленні DeepState, росіяни просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Частина населених пунктів, де згідно з даними проєкту йдеться про окупації та просування ворога, знаходяться навколо Успенівки.

Що передувало:

12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується. За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Особливу увагу аналітики приділяли ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" 13 грудня прокоментували повідомлення про те, шо українські військові знаходяться на межі оперативного оточення в районі Успенівки Донецької області.

Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.