ISW назвав цілі російських атак на енергетичні об'єкти України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, серія російських ударів по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на заморожування України взимку та прийняття політичних рішень, вигідних Кремлю, повідомляє Українська правда.

Протягом доби 12-13 грудня російські війська здійснили найбільшу з початку війни серію ракетних та безпілотних ударів по Україні, спрямованих переважно на українську енергетичну інфраструктуру.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.

Український енергетичний оператор ДТЕК повідомив, що російська атака завдала серйозної шкоди тепловим електростанціям (ТЕС), а українська влада повідомила, що російські удари були спрямовані на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури в Київській, Одеській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях.

Також було повідомлено про віялові відключення електроенергії на більшій частині території країни після атаки.

МАГАТЕ заявило, що п'ять з дев'яти ядерних реакторів на підконтрольній Україні території знизили свою потужність через російські удари, з яких два ядерні реактори вже виробляли енергію на зниженій потужності через залишкові наслідки російських ударів наприкінці листопада 2024 року, а решта три повернулися на повну потужність 13 грудня.

"Серія російських ударів по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб заморозити Україну взимку 2024-2025 років і змусити Україну та Захід до прийняття політичних рішень, вигідних Росії".

Росія неодноразово атакувала українську інфраструктуру протягом осені та зими з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році і провела масштабні удари по українській інфраструктурі, зокрема 16-17 та 25-26 листопада цього року.

"Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели удар 12-13 грудня у відповідь на удар України по Таганрогу, Ростовська область, 11 грудня з використанням наданих Заходом ATACMS, хоча російські війська, ймовірно, планували провести такий удар незалежно від цього, і їм зручно використовувати удар 11 грудня для виправдання поточних російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні".

Аналітики зазначають, що цей російський меседж, ймовірно, спрямований на те, щоб заспокоїти заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по Росії, і має на меті підтримати кампанію рефлексивного контролю Кремля, спрямовану на те, щоб змусити західні країни приймати рішення щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, і майбутніх мирних переговорів на вигідних для Росії умовах.

Експерти додають, що українські удари по військових аеродромах в Росії та російських системах ППО в ближніх тилових районах можуть призвести до зменшення кількості російських повітряних операцій та ударів авіабомбами по Україні.

Адже, на їхню думку, загроза українських ударів по російських аеродромах у зоні дії систем ATACMS і Storm Shadow може змусити російських військових базувати літаки на аеродромах, розташованих далі углиб Росії, і ускладнити здатність Росії завдавати ударів по Україні з використанням авіабомб.

Разом з тим цілеспрямована кампанія ударів по російській ППО покликана погіршити її, особливо над окупованою частиною України, аби зменшити російські бомбардування прифронтових районів і тилових українських міст.

Ключові висновки ISW за 13 грудня: